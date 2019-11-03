النصر يحل ضيفا على برولين الأوغندي ضمن إياب الكونفيدرالية

يحل فريق النصر الليبي اليوم الأحد ضيفا على فريق برولين أف سي الأوغندي على أرضية ملعب “ستارتيمز لوجوجو” بالعاصمة كمبالا، ضمن إياب دور 32 لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيسعى ممثل ليبيا للظفر ببطاقة الترشح إلى دور المجموعات للكونفيدرالية رغم صعوبة المهمة، عقب تعادله ذهابا بهدفين لكل منهما أمام نظيره الأوغندي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

وستقام المباراة المرتقبة للجماهير النصراوية اليوم عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا بإدارة طاقم تحكيم من السودان بقيادة الحكم الدولى الصديق محمد الطريف.

وكانت بعثة فريق النصر قد وصلت الخميس إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، بعد رحلة طويلة من مطار القاهرة إلى دولة إثيوبيا، ومنها إلى أوغندا.

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