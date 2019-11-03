الإنتر يفوز واليوفي يواصل الصدارة

أفلت الإنتر من خسارة قلبها بفضل رغبة لاعبيه لتحقيق الفوز أمام مضيفهم بولونيا لحساب الأسبوع 11 من الدوري الإيطالي في المباراة التي أظهر خلالها لاعبو كونتي بطولة كبيرة في قلب التأخر والظفر بنقاط وضعتهم في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة الديربي بين اليوفي وتورينو.

وانتهى شوط أول صفري على هجمات الإنتر التي لم تكلل بالنجاح حتى جاءت الدقيقة 59 وسجل روبيرتو سوريانو لاعب بولونيا هدف التقدم لفريقه.

وانتظر إنتر حلول الدقيقة 75 عندما استطاع البلجيكي لوكاكو تعديل النتيجة في وقت مناسب لخطف الهدف الثاني وهو ماحصل حين تحصل الأرجنتيني لوتارو مارتينز على ركلة جزاء تقدم لها لوكاكو وأسكنها في شباك بولونيا ليصل فريق مدينة ميلانو لنقطته 28.

ومن سوء حظ الإنتر أن هذه النسخة من اليوفي مثالية لدرجة مقدرة كل العناصر على حسم النتيجة أمام أي فريق يواجهونه فتورينو في الديربي لم يستطع الصمود كثيرا واستسلم في الدقيقة السبعين عندما سجل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت هدف الفوز للسيدة العجوز بتمريرة هيغوايين ليتصدر يوفنتوس برصيد 29 نقطة.

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