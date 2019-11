النادي الملكي يفشل في انتزاع صدارة الدوري الإسباني من برشلونة

سيطر التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع فريق ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث يعتبر هذا التعادل بمثابة هزيمة بالنسبة لريال مدريد الذي اكتفى بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الليغا، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة، الذي مني بهزيمة مفاجئة خارج أرضه على يد فريق ليفانتي.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 13 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

