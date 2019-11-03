أبوراس يهدي ليبيا فضية العالم لبناء الأجسام

نال اللاعب الدولي الليبي علي معتوق جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الملعب التونسي أمام البنزرتي لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات الدوري التونسي لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الملعب على حساب البنزرتي بــ 4 أهداف مقابل هدف وحيد، ونجح معتوق في تمرير هدف من الأهداف الأربعة وساهم بشكل فعال في فوز فريقه حيث سيكون اللاعب ضمن خيارات المدرب التونسي فوزي البنزرتي في اللقاء المرتقب الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره التونسي لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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