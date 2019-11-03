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أبوراس يهدي ليبيا فضية العالم لبناء الأجسام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نال اللاعب الدولي الليبي علي معتوق جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الملعب التونسي أمام البنزرتي لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات الدوري التونسي لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الملعب على حساب البنزرتي بــ 4 أهداف مقابل هدف وحيد، ونجح معتوق في تمرير هدف من الأهداف الأربعة وساهم بشكل فعال في فوز فريقه حيث سيكون اللاعب ضمن خيارات المدرب التونسي فوزي البنزرتي في اللقاء المرتقب الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره التونسي لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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