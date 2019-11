إصابة في العضلة النعلية تُغيب سواريز عن الملاعب

أكد نادي برشلونة الإسباني أن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز خلال مباراة ليفانتي ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم هي إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى.

حيث أشار بيان برشلونة إلى أن اللاعب غير متاح الآن للمشاركة مع الفريق في المباريات، ويعتمد موعد عودته على مدى تعافيه من الإصابة.

هذا وغادر سواريز المباراة بعد 30 دقيقة على بداية اللقاء، الذي خسره برشلونة بنتيجة 1-3.

وسيغيب سواريز عن الملاعب لفترة لن تقل على ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن لقاء سلافيا براغ التشيكي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وسيلتا فيغو في الليغا.

