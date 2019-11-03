بعثة منتخب الصالات تعود إلى ليبيا

وصلت ليلة أمس السبت لأرض الوطن بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات بعد اقتطاعه بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا عقب تفوقه المستحق والباهر على نظيره المنتخب الجزائري ذهابا وإيابا.

وحظي فرسان كرة القدم داخل الصالات باستقبال الأبطال لدى وصولهم لمطار مصراتة الدولي.

وكان في استقبالهم أعضاء الاتحادين الفرعيين لكرة القدم في كل من مصراتة وطرابلس بالإضافة لمقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها المنتخب الوطني بنهائيات كأس أفريقيا والتي يطمح من خلالها للترشح للمرة الثالثة أيضا إلى كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات والمقررة في ليتوانيا العام القادم.

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