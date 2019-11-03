اشبيلية وبيتيس يبقيان برشلونة في الصدارة

بتعادلهما مع اشبيلية وريال بيتيس ضيع قطبا مدريد اتلتيكو والريال فرصة سانحة لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني وافتكاكها من برشلونة الذي تلقى ضربة موجعة من ليفانتي بـ3 أهداف لهدف وحيد جاء من ضربة جزاء نفذها القائد ميسي في الدقيقة 38.

وكانت 7 دقائق في الشوط الثاني من المباراة كافية لليفانتي ليطيح بالنظام البرشلوني بانتفاضة كروية ثلاثية الأهداف بدأها كامبانيا في الدقيقة 61 وأوسطها مايورال في 62 وختمها رادوجا في 68 ، لينهار الحصن في انتظار أن يتنازل عن الصدارة لأحد قطبي العاصمة.

ولكن ذلك لم يحدث ، فقد تضامن اشبيلة مع الكتالونيين بتعادله مع ضيفه اتلتيكو بهدف سجله فازكويز في الدقيقة 28 لمثله سجله موراتا للضيوف في الدقيقة 60، أما في السانتياغو بيرنابيو فلم يتمكن ريال مدريد من اختراق دفاعات الريال الآخر بيتيس سوى بهدف ألغاه الفار بداعي التسلل على هازارد، ليفرض المارد الأخضر التعادل السلبي على الميرينغي ويحرمه من نقطتين ثمينتين .

وبهذا يكون اشبيلة وبيتيس قد قدما خدمة لنفسيهما وللبارسا بإبقائه في الصدارة متساويا مع ريال مدريد بـ22 ومتفوقا عليه بفارق الأهداف التي كانت أيضا فارقا بين الثالث اتلتيكو والرابع اشبيلية المتساويين في النقاط بــ21 نقطة فيما استفاد ريال بيتيس من نقطة التعادل بصعوده للمركز 14 في اللاليغا.

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