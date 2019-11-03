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جنوب أفريقيا تتوج ببطولة العالم للرجبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل منتخب جنوب أفريقيا للرجبي على لقب النسخة التاسعة من بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على حساب المنتخب الإنجليزي بــ32 نقطة مقابل 12، في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وقال كابتن المنتخب الجنوب أفريقي “سيا كوليسي” الذي حمل كأس العالم عقب التتويج إن بلاده تعاني من المشاكل لكن اللاعبين اتحدوا وجمعهم حب الوطن ورغبوا في تحقيق اللقب وهذا ما حدث.

وعلى صعيد الجوانب التاريخية حقق منتخب جنوب أفريقيا لقبه الثالث في ثالث مناسبة يصل فيها للنهائي بعد عامي 1995 و 2007.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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