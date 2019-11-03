جنوب أفريقيا تتوج ببطولة العالم للرجبي

تحصل منتخب جنوب أفريقيا للرجبي على لقب النسخة التاسعة من بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على حساب المنتخب الإنجليزي بــ32 نقطة مقابل 12، في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وقال كابتن المنتخب الجنوب أفريقي “سيا كوليسي” الذي حمل كأس العالم عقب التتويج إن بلاده تعاني من المشاكل لكن اللاعبين اتحدوا وجمعهم حب الوطن ورغبوا في تحقيق اللقب وهذا ما حدث.

وعلى صعيد الجوانب التاريخية حقق منتخب جنوب أفريقيا لقبه الثالث في ثالث مناسبة يصل فيها للنهائي بعد عامي 1995 و 2007.

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