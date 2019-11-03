لأول مرة في تاريخه…النصر يعبر إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية

بلغ فريق النصر بكرة القدم، الأحد، دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تفوقه على مستضيفه “برولين إف سي” الأوغندي بهدفين مقابل لا شيء في إياب الدور الـ32 من المسابقة.

وتقدم فريق النصر في نتيجة المباراة بعد انطلاقتها بخمس دقائق عن طريق مهاجمه خالد مجدي، قبل أن يضيف أسامة البدوي الهدف الثاني عند الدقيقة 61 ليؤمن ليعود النصر بورقة الترشح من أوغندا.

ويعد عبور النصر إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادل ذهاباً بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مصر هو الأول في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

يُذكر أن فريق النصر تأهل لبطولة كأس الكونفدرالية بعد إقصائه من قبل الرجاء المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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