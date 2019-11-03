اخبار الرياضة

النصر يتأهل على حساب برولين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق نادي النصر لكرة القدم من خطف ورقة التأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نادي برولين الأوغندي بعد أن فاز عليه في مباراة الإياب لحساب الدور الاثنين والثلاثين مكرر التي أقيمت في العاصمة كمبالا بهدفين لصفر سجلهما خالد مجدي في الشوط الأول وأسامة البدوي في الشوط الثاني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في الإسكندرية قبل أسبوع قد انتهت إيجابية التعادل بهدفين للنصر سجلهما معتز المهدي وخالد مجدي مقابل هدفين لبرولين سجلهما مصطفى موجوزي وبريغت أنوكاني

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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