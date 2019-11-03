النصر يتأهل على حساب برولين

تمكن فريق نادي النصر لكرة القدم من خطف ورقة التأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نادي برولين الأوغندي بعد أن فاز عليه في مباراة الإياب لحساب الدور الاثنين والثلاثين مكرر التي أقيمت في العاصمة كمبالا بهدفين لصفر سجلهما خالد مجدي في الشوط الأول وأسامة البدوي في الشوط الثاني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في الإسكندرية قبل أسبوع قد انتهت إيجابية التعادل بهدفين للنصر سجلهما معتز المهدي وخالد مجدي مقابل هدفين لبرولين سجلهما مصطفى موجوزي وبريغت أنوكاني

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