النصر يفوز على برولين الأوغندي ويتأهل إلى دور المجموعات بـ “الكونفدرالية”

بنغازي-العنوان

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دور المجموعات في الكونفدرالية عقب فوزه على مضيفه برولين الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ستارتيمر لوجوجو، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحسم فريق النصر، الشوط الأول على حساب برولين الأوغندي، بهدف نظيف، سجله خالد مجدي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني عزز أسامة البدوي، لاعب النصر تقدم فريقه بهدف ثان في شباك برولين الأوغندي، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وكان تعادل ممثل الكرة الليبية، مع برولين، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد برج العرب، في الذهاب.

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