داخل ملهى ليلي.. جلسة خاصة تجمع زوجة رياض محرز مع ملاكم أمريكي!

أشعلت تقارير صحفية جدلاً واسعاً حول ريتا جوهال زوجة الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

حيث شوهدت جوهال جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.

وأوضحت التقارير أن محرز البالغ 28 عاماً أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي، مؤكدةً أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

يُذكر أن ريتا البالغة من العمر 25 عاماً بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.

