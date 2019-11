الخسارة المُدوية تدفع النادي البافاري للاستغناء عن خدمات مدربه!

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، استغناءه عن خدمات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد توصلهما إلى اتفاق بالتراضي، وذلك على خلفية تدهور نتائج الفريق.

حيث مثلت الهزيمة الساحقة التي مني بها العملاق البافاري على يد مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 المسمار الأخير في نعش رحيل كوفاتش.

هذا ومني بايرن ميونخ حامل اللقب بهزيمتين في الموسم الحالي للبوندسليغا، مقابل 3 تعادلات و5 انتصارات، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.

