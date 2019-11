الميلان يتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي

انتصر فريق لاتسيو على مضيفه ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث حملت ثنائية فريق لاتسيو توقيع كل من المهاجمين، شيرو إيموبيلي، والأرجنتيني خواكين كوريا.

كما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بنيران صديقة حيث سجله المدافع الأنغولي كيسانغا بارتولومو جاسينتو، خطأ في مرماه.

هذا ورفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع في قائمة الكالتشيو، بينما توقف رصيد ميلان عند 13 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

