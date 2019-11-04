شباب العوينية يقيمون دوريا تنشيطيا

قام مجموعة من شباب مدينة العوينية بإنشاء دوري تنشيطي بمشاركة 28 فريقا.

وتم تقسيمهم الى عدة مجموعات ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، واستمر الدوري إلى الثماني ونصف النهائي حتى وصل إلى المباراة النهائية، بين فريقي التحدي وأبطال العوينية والتي انتهت بركلات الترجيح 5-.4

وفي صورة حضارية التحم جمهور رابطتي مشجعي الأهلي طرابلس والاتحاد مع بعضهم في الختام ليسود الجو الحماسي أرض الملعب وخارجه، كما حضر المباراة عدة شخصيات من المدن المجاورة وشيوخ وأعيان المنطقة .

وفي الختام تم تتويج فريق العوينية كأبطال للدوري الذي استمر على مدى شهرين كاملين، وتأتي هذه المبادرة الأهلية في ظل غياب الأنشطة الرياضية وتوقف الرياضة بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد.

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