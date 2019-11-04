ميلان يُهزم أمام لاتسيو في السيريا آ

يبدو أن فوز الميلان على سبال في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لم يكن إلا فقاعة صابون انفجرت في السانسيرو بمخالب نسور لاتسيو التي انقضت على الروسونيري وأصابته في مقتل بهدفين جاء أولهما عن طريق الهداف تشيرو ايموبيلي بعد أن جرب حظه في الكرة الأولى بيمناه فأصابت العارضة، ونجح في الثانية برأسية وضعها بعيدا عن متناول دوناروما في الدقيقة 25 أسكت بها صخب جمهور الأحمر والأسود، الذي عادت له الحياة بعدها بـ 3 دقائق عن طريق مدافع لاتسيو كيسانغا الذي غالط حارس مرمى فريقه بالكرة التي طلبها المهاجم بيونتك شخصيا من زميله هيرنانديز ليعلن عن هدف التعادل للميلان، الذي انتفض وحاول مضاعفة النتيجة عن طريق هاكان تشالانوغلو من ضربة حرة لاقت سدا منيعا أمام المرمى اسمه ستراكوشا، والذي يقابله في الجهة الأخرى سدا آخر هو دوناروما الذي ظل يقاوم بكل ما أوتي من قوة ، حتى انهار في الدقيقة 83 أمام خواكين كوريا بالهدف الثاني الذي أوصل لاتسيو إلى المركز الرابع على أنقاض ميلان الذي تراجع للمركز 11 في ترتيب السيريا آ.

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