اخبار الرياضة

ميلان يُهزم أمام لاتسيو في السيريا آ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدو أن فوز الميلان على سبال في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لم يكن إلا فقاعة صابون انفجرت في السانسيرو بمخالب نسور لاتسيو التي انقضت على الروسونيري وأصابته في مقتل بهدفين جاء أولهما عن طريق الهداف تشيرو ايموبيلي بعد أن جرب حظه في الكرة الأولى بيمناه فأصابت العارضة، ونجح في الثانية برأسية وضعها بعيدا عن متناول دوناروما في الدقيقة 25 أسكت بها صخب جمهور الأحمر والأسود، الذي عادت له الحياة بعدها بـ 3 دقائق عن طريق مدافع لاتسيو كيسانغا الذي غالط حارس مرمى فريقه بالكرة التي طلبها المهاجم بيونتك شخصيا من زميله هيرنانديز ليعلن عن هدف التعادل للميلان، الذي انتفض وحاول مضاعفة النتيجة عن طريق هاكان تشالانوغلو من ضربة حرة لاقت سدا منيعا أمام المرمى اسمه ستراكوشا، والذي يقابله في الجهة الأخرى سدا آخر هو دوناروما الذي ظل يقاوم بكل ما أوتي من قوة ، حتى انهار في الدقيقة 83 أمام خواكين كوريا بالهدف الثاني الذي أوصل لاتسيو إلى المركز الرابع على أنقاض ميلان الذي تراجع للمركز 11 في ترتيب السيريا آ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك