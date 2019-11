البرتغالي «غوميز» لاعب إيفرتون يتعرض لإصابة قوية في الكاحل

أكد نادي إيفرتون أن لاعبه البرتغالي أندريه غوميز يُعاني من كسر في كاحل قدمه اليمنى تعرض له قبل 10 دقائق من نهاية مواجهة توتنهام أمس الأحد في المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

حيث قال القطب الثاني لمدينة ليفربول في بيان:

“يؤكد إيفرتون أن أندريه غوميز سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته في كاحله في المباراة ضد توتنهام”.

وتابع:

“بعد الفحوصات في المستشفى، تأكد أنه كان يعاني من كسر في الكاحل الأيمن”.

هذا وتعرض غوميز لتدخل قوي من مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قبل أن يصطدم بزميل الأخير المدافع الإيفواري سيرج أورييه، حيث توقفت المباراة لعدة دقائق قبل أن ينقل غوميز على حمالة.

وكان الحكم مارتن أتكينسون قد أشهر البطاقة الصفراء في الوهلة الأولى في وجه سون، لكن سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء.

