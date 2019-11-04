فرق ليبية تبدع ببطولة المغرب العربي للناشئين

احتضنت أكاديمية الحبيب لكرة القدم في مدينة المنستير التونسية بطولة المغرب العربي للناشئين بتنظيم من المنظمة الدولية للرياضة برئاسة علي المخزوم، ومشاركة عدد من الأكاديميات والمراكز الرياضية من مدن رقدالين والجميل وطرابلس والخمس وزليتن ومصراتة وبنغازي، وعدد من المدن التونسية منها المنستير وبنقردان والمسعدين والشاوس والمنزل الفارسي.

وأقيمت البطولة لأربع فئات سنية هي بطولة للفئة العمرية (2004/2003)، وبطولة لمواليد (2006/2005)، وثالثة خصصت للفئة العمرية (2008/2007)، وأخرى لفئة مواليد (2010/ 2009)، واختتمت بإبراز أسماء سيكون لها مستقبل كبير.

ففي الفئة الأولى برز فريق المستقبل بالجميل من ليبيا، وفي الفئة الثانية فئة الأشبال برز فريق المسعدين من تونس، وفي فئة البراعم برز فريق المواهب رقدالين من ليبيا والمسعدين من تونس، ليسدل الستار بتتويج الفرق الفائزة بالقلائد والكؤوس.

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