اخبار الرياضة

فرق ليبية تبدع ببطولة المغرب العربي للناشئين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت أكاديمية الحبيب لكرة القدم في مدينة المنستير التونسية بطولة المغرب العربي للناشئين بتنظيم من المنظمة الدولية للرياضة برئاسة علي المخزوم، ومشاركة عدد من الأكاديميات والمراكز الرياضية من مدن رقدالين والجميل وطرابلس والخمس وزليتن ومصراتة وبنغازي، وعدد من المدن التونسية منها المنستير وبنقردان والمسعدين والشاوس والمنزل الفارسي.

وأقيمت البطولة لأربع فئات سنية هي بطولة للفئة العمرية (2004/2003)، وبطولة لمواليد (2006/2005)، وثالثة خصصت للفئة العمرية (2008/2007)، وأخرى لفئة مواليد (2010/ 2009)، واختتمت بإبراز أسماء سيكون لها مستقبل كبير.

ففي الفئة الأولى برز فريق المستقبل بالجميل من ليبيا، وفي الفئة الثانية فئة الأشبال برز فريق المسعدين من تونس، وفي فئة البراعم برز فريق المواهب رقدالين من ليبيا والمسعدين من تونس، ليسدل الستار بتتويج الفرق الفائزة بالقلائد والكؤوس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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