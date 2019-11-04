بعد الهزيمة الثقيلة.. البايرن يقيل كوفاتش

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني قرارا رسميا بإقالة المدير الفني لفريقه الأول لكرة القدم الكرواتي كوفاتش من منصبه الذي تولاه في الأول من شهر يونيو عام 2018.

وجاء قرار إقالة كوفاتش صاحب الـ48 عاما بعد النتائج السيئة للفريق البافاري والتي كانت في آخر أربع مباريات بفوز وتعادل وخسارتين، آخرها الهزيمةَ الثقيلةَ بخمسة أهداف لواحد، التي يبدو أنها القشة التي قسمت ظهر البعير.

ومما يدعو للسخرية أن الخسارة الثقيلة كانت على يد الفريق السابق لكوفاتش، اينتراخت فرانكفورت، وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى للبايرن بهذه النتيجة في الدوري المحلي منذ موسم 2009.

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