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بعد الهزيمة الثقيلة.. البايرن يقيل كوفاتش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني قرارا رسميا بإقالة المدير الفني لفريقه الأول لكرة القدم الكرواتي كوفاتش من منصبه الذي تولاه في الأول من شهر يونيو عام 2018.

وجاء قرار إقالة كوفاتش صاحب الـ48 عاما بعد النتائج السيئة للفريق البافاري والتي كانت في آخر أربع مباريات بفوز وتعادل وخسارتين، آخرها الهزيمةَ الثقيلةَ بخمسة أهداف لواحد، التي يبدو أنها القشة التي قسمت ظهر البعير.

ومما يدعو للسخرية أن الخسارة الثقيلة كانت على يد الفريق السابق لكوفاتش، اينتراخت فرانكفورت، وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى للبايرن بهذه النتيجة في الدوري المحلي منذ موسم 2009.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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