هاميلتون يتوج بلقبه السادس عالميا في الفورمولا 1

تمكن البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس من الحصول على لقبه الشخصي السادس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان.

وعلى الرغم من أن السائق البريطاني قد جاء ثانيا في سباق أمريكا إلا أنه توج بلقبه السادس والثالث له على التوالي في بطولة العالم لأنه لم يكن بحاجة إلا لأربع نقاط، والتي كان من الممكن أن يحصدها حتى لو جاء ثامنا في سباق أمريكا.

وبهذا الإنجاز يكون هاميلتون قد قلص الفارق بينه وبين الأسطورة الألماني مايكل شوماخر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد سبعة ألقاب.

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