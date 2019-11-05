“تشامبيونزليغ”.. صراع الأول والأخير ومن بينهما

تقرير 218

صراع بين برشلونة وسلافيا براغ من جهة وبين بروسيا دورتموند وإنتر ميلان من جهة أخرى، سيشهده انطلاق مباريات الإياب لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسيسعى برشلونة لتحسين صورته أمام جمهور الكامب نو عندما يستضيف سلافيا براغ التشيكي في مباراة الإياب بينهما لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ليفانتي.

وكان متصدر المجموعة بسبع نقاط قد فاز ذهابا على سلافيا في براغ بهدفين لواحد، وتركه قابعا في القاع بنقطة واحدة خلف انتر ميلانو وبروسيا دورتموند المتصارعين في منتصف ترتيب المجموعة بأربع نقاط لكل منهما جمعاها من ثلاث مباريات بفوز وتعادل وخسارة.

لكن الفوز الذي حققه الإنتر على دورتموند في الذهاب بهدفين لصفر منحه الأحقية في الترتيب الثاني، فهل سيحافظ النيراتزوري عليها أم أن أصفر بروسيا سيرد له الدين عندما يستضيفه في ملعبه ايدونا سيغنال بارك.

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