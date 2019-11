ماذا قالت زوجة رياض محرز بخصوص سهرتها مع المُلاكم الأمريكي؟

قامت ريتا جوهال زوجة الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بالرد بقوة على تقرير صحفي نشرته صحيفة ميرور البريطانية وتحدث عنها.

حيث أكدت جوهال أن ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة قائلةً عبر إنستغرام:

“رسالة للذين لا يملكون عقلاً، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستغرام، أغلقوا أفواهكم رجاء، هذا كذب وافتراء، نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة”.

هذا وكانت صحيفة ميرور قد نشرت الأحد تقريراً ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية، مؤكدةً أن محرز أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.

