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العهد اللبناني يُحقق لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق العهد اللبناني لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على حساب فريق الخامس والعشرين من أبريل الكوري الشمالي في المباراة التي لعبت في ملعب كوالامبور.

وبات العهد الفريق اللبناني الوحيد الذي يحرز لقبا قاريا، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والسبعين بواسطة اللاعب الغاني عيسى ياكوبو في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وأصبح العهد ثالث فريق لبناني يبلغ المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد فريقي النجمة عام ألفين وخمسة وفريق الصفاء عام ألفين وثمانية وهو العام الآخر الذي لعبت فيه المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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