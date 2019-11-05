العهد اللبناني يُحقق لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

حقق فريق العهد اللبناني لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على حساب فريق الخامس والعشرين من أبريل الكوري الشمالي في المباراة التي لعبت في ملعب كوالامبور.

وبات العهد الفريق اللبناني الوحيد الذي يحرز لقبا قاريا، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والسبعين بواسطة اللاعب الغاني عيسى ياكوبو في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وأصبح العهد ثالث فريق لبناني يبلغ المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد فريقي النجمة عام ألفين وخمسة وفريق الصفاء عام ألفين وثمانية وهو العام الآخر الذي لعبت فيه المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب.

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