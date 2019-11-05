اخبار الرياضة

“تسييرية النصر” تستقيل.. والوكواك يفتح النار على المُشكّكين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم رئيس اللجنة التسييرية بنادي النصر عزالدين الوكواك استقالته من منصبه رفقة الطاقم الإداري والفني عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بالنادي.

الوكواك وبحسب تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي قال إن قرار استقالته جاء من أجل إفساح المجال أمام المشككين الذين طعنوا في جهود التسييرية.

وأشار عزالدين إلى أن اللجنة التسييرية قبل تقديم استقالتها قامت بالتعاقد مع شركة لإنشاء ملعب كرة قدم ومقر إداري خاص بالفريق الأول وملعب لكرة القدم الخماسية في أرض النادي بمنطقة الرحبة حيث ستباشر الشركة عملها خلال الأيام القليلة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك