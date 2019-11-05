“تسييرية النصر” تستقيل.. والوكواك يفتح النار على المُشكّكين

قدم رئيس اللجنة التسييرية بنادي النصر عزالدين الوكواك استقالته من منصبه رفقة الطاقم الإداري والفني عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بالنادي.

الوكواك وبحسب تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي قال إن قرار استقالته جاء من أجل إفساح المجال أمام المشككين الذين طعنوا في جهود التسييرية.

وأشار عزالدين إلى أن اللجنة التسييرية قبل تقديم استقالتها قامت بالتعاقد مع شركة لإنشاء ملعب كرة قدم ومقر إداري خاص بالفريق الأول وملعب لكرة القدم الخماسية في أرض النادي بمنطقة الرحبة حيث ستباشر الشركة عملها خلال الأيام القليلة القادمة.

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