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المنتخب الوطني لبناء الأجسام يشارك في بطولة العالم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام في بطولة العالم التي تستضيفها إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة بعد حصول البعثة على تأشيرة الدخول.

المنتخب سيسافر إلى الإمارات عن طريق تونس ببعثة تتكون من المدرب طارق مخلوف رئيسا لها وبوجود بقية الرياضيين وهم رشاد بوقرين وعمر مصباح الميلودي وزياد صالح وسامي البعباع.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد عادوا الأسابيع الماضية من البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا بعديد القلائد وسيحاولون من خلال هذه المشاركة العالمية حصد المزيد منها والتي من شأنها نقلهم لمستوى رياضي جديد باهر في هذه اللعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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