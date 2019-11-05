المنتخب الوطني لبناء الأجسام يشارك في بطولة العالم

يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام في بطولة العالم التي تستضيفها إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة بعد حصول البعثة على تأشيرة الدخول.

المنتخب سيسافر إلى الإمارات عن طريق تونس ببعثة تتكون من المدرب طارق مخلوف رئيسا لها وبوجود بقية الرياضيين وهم رشاد بوقرين وعمر مصباح الميلودي وزياد صالح وسامي البعباع.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد عادوا الأسابيع الماضية من البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا بعديد القلائد وسيحاولون من خلال هذه المشاركة العالمية حصد المزيد منها والتي من شأنها نقلهم لمستوى رياضي جديد باهر في هذه اللعبة.

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