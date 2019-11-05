الأهلي بنغازي يتقاسم “فرحة كبيرة” مع شركة راس لانوف

شارك نادي الأهلي بنغازي شركة راس لانوف للنفط والغاز فرحة إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين من جديد وذلك بمباراة ودية جمعت بين قدامى النادي وقدامى الشركة أقيمت على الملعب الخماسي للمدينة القديمة في مدينة راس لانوف.

وأقيمت عقب المباراة احتفالية تكريمية بسيطة قدمت من خلالها الدروع وعبر فيها الحضور والمنظمون عن مدى سعادتهم بوجود نجوم نادي الأهلي القدامى في مدينة رأس لانوف.

واختتمت هذه الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية، لتبقى ذكرى ودليلا على أن كل المؤسسات الوطنية في بلادنا هدفها الأول والأخير هو إنقاذ الوطن والخروج به إلى بر الأمان في مختلف المجالات .

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