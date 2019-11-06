انطلاق بطولة فارسات بنغازي بنادي الشهداء للفروسية منتصف نوفمبر الجاري

تنطلق منتصف شهر نوفمبر الجاري منافسات بطولة فارسات بنغازي والتي ستقام فعالياتها على مضمار نادي شهداء بنغازي للفروسية .

يتضمن برنامج البطولة، الافتتاح كورس استعراضي للفارس الدولي عبدالوهاب مليطان ارتفاع 145cm، ومنافسات الفئة الصغيرة small tour ارتفاع 80cm نوع المباراة تمايز، وعرض للخيول العربية الأصيلة من المربط الليبي للخيول العربية الأصيلة، والفئة الكبيرة big tour ارتفاع 100cm نوع المباراة bar 6

وتترأس اللجنة المنظمة فوزية المغربي، فيما تضم لجنة التحكيم (عنصر نسائي) لينا الأمين ، أنتصار الصغير، وحكم ميدان تسخين (عنصر نسائي) بيسان الوحيشي، والأمن (عنصر نسائي)، وشرطة نسائية .

وتقدم اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية، بالإضافة إلى جوائز من شركات فوقانزة للملابس الفروسية، والعاصمة ستور للملابس الفروسية، وبنغازي ستور للمبلابس الفروسية ، ومحل فري لملابس النسائية، وجوائز اشتراك دورة لغات من شركة D&B، وجوائز من مدرسة العقول النيرة (بنات)، وجوائز من شركة H,B,C للعقارات.

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