عماد الدين بلقاسم يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة المغرب العربي لبناء الأجسام

يستعد البطل الليبي عماد الدين بلقاسم، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة المغرب العربي لبناء الأجسام، والتي تستضيفها مدينة طرابلس خلال الأيام المقبلة.

وحصل بلقاسم على دعم كبير من جماهير سرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة المغرب العربي بتونس.

وكان بلقاسم قد حصد المركز الأول ببطولة المنطقة الشرقية لبناء الأجسام، سبتمبر الماضي، بعد قدم مشاركة قوية.

يذكر أن الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشراكة مع الجامعة التونسية لبناء الأجسام والفتنس، سوف ينظم البطولة المغاربية خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، بالجمهورية التونسية.

وطالب الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، كل من يرى في نفسه الكفاءة للمشاركة في هذا الحدث، الاستعداد للمنافسة، مشددًا على أن الفرصة متاحة لأكبر عدد ممكن من الرياضيين الذين ستتوفر فيهم شروط المشاركة الدولية.

وزف الاتحاد الليبي للعبة، بشرى سارة لأبطال بناء الأجسام، مؤكدًا أن ليبيا حصلت على موافقة الاتحاد المغاربي للمشاركة بفريقين (أ – ب)، للظهور بشكل يليق بمكانة بلادنا في هذه الرياضة.

يأتي ذلك بعد أن حقق أبطال اللعبة سلسلة من الانتصارات العالمية في الآونة الأخيرة، والتي كان فرسانها من أبناء ليبيا أمثال بطل مستر أولمبيا الأسطورة كمال القرقني، ومراد البوسيفي، وأبو عجيبة أبو راس، وأحمد البوعيشي.

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