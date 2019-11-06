اختتام فعاليات النسخة الخامسة من رالي “تي تي ودان” الصحراوي

أختتمت، الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة من رالي تي تي الصحراوي بمدينة ودان، والتي أقيمت بمشاركة أكثر من 700 سيارة دفع رباعي وقرابة 60 دراجة نارية من مختلف المناطق والمدن بليبيا.

وشهدت الفعاليات حضورا حاشدا لأبناء ليبيا من كافة المدن، بالتزامن مع تقديم عروض رياضية لعشاق سيارات الدفع الرباعي.

وكانت الشتاوة والمجرودة حاضرتين بقوة ، خلال فعاليات الرالى الصحراوي، وقد أضافتا لونا مميزا على هذه المنافسات في نسختها الخامسة الذى انطلق يوم 31 أكتوبر المنصرم.

وكان فعاليات رالي تي تي قد انطلقت الخميس الماضي وسط مشاركة كثيفة من الرياضيين، وتنظيم جيد من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

يشار إلى أن الدكتور بشير القنطري، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أوضح أن سياسة الدولة واضحة في تشجيع الشباب و الرياضة وجعلها أسلوب حياة لدى جميع فئات المجتمع، مضيفا أن الهيئة ستقدم كل الدعم والمساندة حسب المتاح لكل الأنشطة الرياضية لنشر الثقافة الرياضية في كل مكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية