 مالك الزناد يعلن عن نزال مرتقب

أعلن الملاكم الليبي، مالك الزناد، أنه بصدد خوض نزال جديد في عالم ملاكمة المحترفين، خلال الفترة المقبلة، حيث يكثف البطل الليبي تدريباته حاليا استعدادًا للنزال الجديد، في ظل سعيه الحثيث لرفع اسم بلاده عالياً.

وكتب مالك الزناد، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” قائلا: “إذا كان بوسع عقلي أن يتصور ذلك، ويمكن أن يصدقه قلبي-، فعندئذ يمكنني تحقيقه”.

وتابع: “سيعلن الفريق على موعد المبارة بعد توقيع العقد قريبا، ‏وما التوفيق إلا من عند الله”.

يذكر أن البطل الليبي مالك الزناد، تمكن من إسقاط منافسه السلوفاكي ميشيل جزبيك، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي دار بينهما، منتصف أكتوبر الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن ضمن سلسلة نزالات حزام الـWPF.

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