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البنزرتي على أعتاب أولى اختباراته رفقة فرسان المتوسط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلتْ بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المتكونة من اللاعبين المحليين إلى تونس للدخول في المعسكر التحضيري الأول تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي استعدادا لتصفيات الكان.

وسيباشر البنزرتي عمله هذه الأيام باللاعبين المحليين فقط على أن يبدأ التحاق اللاعبين المحترفين في الثامن من شهر نوفمبر الحالي وحتى الحادي عشر منه.

وستقام مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي يوم الخامس عشر من الشهر الحالي بملعب رادس وبعدها بأيام سيواجه المنتخب نظيره التنزاني بملعب مصطفى بن جنات في المنستير لحساب الجولة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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