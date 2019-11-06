البنزرتي على أعتاب أولى اختباراته رفقة فرسان المتوسط

وصلتْ بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المتكونة من اللاعبين المحليين إلى تونس للدخول في المعسكر التحضيري الأول تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي استعدادا لتصفيات الكان.

وسيباشر البنزرتي عمله هذه الأيام باللاعبين المحليين فقط على أن يبدأ التحاق اللاعبين المحترفين في الثامن من شهر نوفمبر الحالي وحتى الحادي عشر منه.

وستقام مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي يوم الخامس عشر من الشهر الحالي بملعب رادس وبعدها بأيام سيواجه المنتخب نظيره التنزاني بملعب مصطفى بن جنات في المنستير لحساب الجولة الثانية.

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