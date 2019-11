قام المغربي أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند بالتسبب في تجدد إصابة مدربه خلال مباراة إنتر ميلان أمس الثلاثاء، في الجولة 4 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

حيث كان الفريق الإيطالي متقدماً بهدفين في الشوط الأول، لكن حكيمي قلب الموازيين بتسجيل هدف التقليص 2-1 قبل أن يُضيف هدفاً ثانياً ويعيد المباراة للحظة الصفر.

هذا ولم يتمالك لوسيان فافر مدرب دورتموند نفسه حيث أصيب بشد في العضلة الخلفية اليسرى، من شدة انفعاله بهدف اللاعب المغربي، وتمكن بوروسيا دورتموند من إحباط ضيفه إنتر، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 في النهاية.

وتعرض المدرب السويسري لتمزق في عضلات الفخذ خلال مران فريقه منذ أيام قليلة.

كما سبق أن تعرض فايفر لموقف مشابه، بعد تأهل فريقه لدور الـ16 بكأس ألمانيا، على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ.

The post بعد هدفين في مرماه.. نجم مغربي يتسبب في إصابة مدربه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا