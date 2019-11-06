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الاتحاد يقيم معسكرا في مصر تحضيراً لانطلاق “الممتاز”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر استعدادي يسبق انطلاق مسابقة الدوري الممتاز بقيادة المدرب الوطني أسامة الحمادي ومساعده محمد الحمروني.

والتحقت جميع الأسماء التي ترتبط بعقد رفقة الاتحاد بهذا المعسكر عدا الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل المنتخب الوطني في تصفيات الكان القادم أمام كل من تونس وتنزانيا.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي فإن الفريق سيخوض جملة من المباريات الودية في هذا المعسكر أمام أندية مصرية تنشط في مسابقة الدوري المصري للممتاز للوصول لأقصى درجات الجاهزية من هذا المعسكر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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