رابطة مشجعي النصر تبحث حلحلة مشاكل النادي الأخيرة

اجتمعت رابطة مشجعي نادي النصر يوم أمس الثلاثاء في مقر النادي للمرة الأولى بوجود رئيسها عمر العريبي وأعضاء الرابطة حيث تناول الاجتماع التطورات التي حدثت مؤخرا داخل النادي.

وستعمل الرابطة في هذه الأيام على احتواء المشكلة التي حدثت مؤخرا، ورفض استقالة رئيس مجلس إدارة النادي عزالدين الوكواك والطاقم الفني والإداري نظرا للمرحلة المهمة التي يمر بها النادي بوصوله إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل النصر على حساب فريق برولين الأوغندي بعد تعادلهما ذهابا في الإسكندرية وفوز النصر إيابا في العاصمة الأوغندية كمبالا.

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