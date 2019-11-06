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رابطة مشجعي النصر تبحث حلحلة مشاكل النادي الأخيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت رابطة مشجعي نادي النصر يوم أمس الثلاثاء في مقر النادي للمرة الأولى بوجود رئيسها عمر العريبي وأعضاء الرابطة حيث تناول الاجتماع التطورات التي حدثت مؤخرا داخل النادي.

وستعمل الرابطة في هذه الأيام على احتواء المشكلة التي حدثت مؤخرا، ورفض استقالة رئيس مجلس إدارة النادي عزالدين الوكواك والطاقم الفني والإداري نظرا للمرحلة المهمة التي يمر بها النادي بوصوله إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل النصر على حساب فريق برولين الأوغندي بعد تعادلهما ذهابا في الإسكندرية وفوز النصر إيابا في العاصمة الأوغندية كمبالا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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