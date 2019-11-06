دوري أوروبا.. بين المباريات المُثيرة والباهتة

مباراة باهتة سلبية النتيجة بين برشلونة وسلافيا براغ، وأخرى مثيرة شهدت رد الدين بين دورتموند وانتر أقيمتا ضمن مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا برشلونة وسلافيا براغ.

“برشلونة حاول تقديم الأداء الذي يناسبه، وتقدم وكان يمتلك فرص التسجيل، لكن الكرة لم ترغب في دخول الشباك”، كان هذا تصريح جيرارد بيكيه عقب مباراة الإياب بين برشلونة وسلافيا براغ التي احتضنها ملعب الكامب نو لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

واستطاع الفريق التشيكي فرض التعادل السلبي على الكتالونيين المستاءين من هذه النتيجة التي على الرغم من ذلك عززت صدارتهم للمجموعة بثماني نقاط وبقاء سلافيا أخيرا بنقطتين.

أما في ملعب السيغنال ايدونا بارك فقد دخل الانتر أجواءه مبكرا وبدا وكأنه سيعيد سيناريو الذهاب وفاجأ بروسيا دورتموند بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وهو صاحب الهدف الأول في مباراة الذهاب.

دورتموند حاول الاستفاقة من صدمة المفاجأة فلم يقدر، وما زاد من ثقلها هو الهدف الثاني للنيراتزوي عن طريق ماتياس فيتشينو في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة.

الشوط الثاني شهد استفاقة لأسود الفستيفال التي بدأت بالهجوم وافترست أبناء كونتي أمام ناظريه بثلاثية بدأها وختمها المغربي اليافع أشرف حكيمي وأوسطها جوليان براندت في موقعة تاريخية للفريقين.

ولم يسبق للانتر أن خسر مباراة في التشامبيونزليغ كان متقدما فيها بهدفين لصفر ونفس الشيء لدورتموند الذي قلب لأول مرة تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار في مباراة بدوري أبطال أوروبا ليخطف وصافة برشلونة بسبع نقاط ويترك الترتيب الثالث للانتر بأربع نقاط.

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