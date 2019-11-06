مباراتان مهمتان لحساب أولى مجموعات التشامبيونزليغ

مباراة بين أقوى خط دفاع وأضعفه تلك التي ستقام الليلة لحساب المجوعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان متصدر المجموعة بتسع نقاط، وثالثها كلوب بروج البلجيكي بنقطتين.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت باريسية، بخماسية على الأراضي البلجيكية، وصل بها الباريسيون إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، وهذا ماقد يعطيهم دفعة معنوية قوية في ملعب حديقة الأمراء، من أجل حصد النقاط الثلاث، وضمان الحصول على ورقة الترشح لدور الستة عشر من المسابقة.

الضلعان الآخران لمربع المجموعة الأولى، يلتقيان هما أيضا الليلة، في مباراة ستجمعهما على أرضية ملعب السنتياغو بيرنابيو، معقل صاحب الرقم القياسي في البطولة “ريال مدريد” الذي سجل فقط ثلاثة أهداف، لم يأت أي منها عن طريق المهاجمين، لكنه ومع هذا لايزال أفضل حالا من ضيفه “غلطة سراي” الفريق الوحيد الذي لم يتمكن حتى الآن، من هز أية شباك في هذه النسخة من البطولة.

الريال يدخل المباراة ثانيا للمجموعة بأربع نقاط وعينه على الفوز لإرضاء جماهيره والاقتراب أكثر من التأهل، أما غلطة سراي الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، سيحاول فك عقدة تلاحقه منذ موسم “ألفين – ألفين وواحد” حيث لم يفز الفريق التركي على الملكي، طيلة هذه المدة في السنتياغو بيرنابيو.

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