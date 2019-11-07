اخبار الرياضة

عمومية النصر ترفض استقالة الوكواك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفضت الجمعية العمومية بنادي النصر في اجتماعها الطارئ مساء أمس بمقر النادي استقالة رئيس اللجنة التسييرية عزالدين الوكواك الذي تقدم بها فور عودة الفريق من أوغندا وتأهله للدور الاثنين والثلاثين مكرر.

وانضم صوت الجمعية العمومية لنادي النصر إلى جانب رابطة المشجعين التي بدورها جددت ثقتها برئيس اللجنة التسييرية عزالدين الوكواك رافضة استقالته في هذا التوقيت الصعب الذي قد يقود النادي إلى مرحلة فراغ إداري وتخبط في المشاركة القادمة بالكونفدرالية الأفريقية.

وستقام قرعة مجموعات الكونفدرالية يوم الأحد المقبل على أن يبدأ الفريق مشوارهم يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر بخوضه لأولى مبارياته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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