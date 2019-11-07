عمومية النصر ترفض استقالة الوكواك

رفضت الجمعية العمومية بنادي النصر في اجتماعها الطارئ مساء أمس بمقر النادي استقالة رئيس اللجنة التسييرية عزالدين الوكواك الذي تقدم بها فور عودة الفريق من أوغندا وتأهله للدور الاثنين والثلاثين مكرر.

وانضم صوت الجمعية العمومية لنادي النصر إلى جانب رابطة المشجعين التي بدورها جددت ثقتها برئيس اللجنة التسييرية عزالدين الوكواك رافضة استقالته في هذا التوقيت الصعب الذي قد يقود النادي إلى مرحلة فراغ إداري وتخبط في المشاركة القادمة بالكونفدرالية الأفريقية.

وستقام قرعة مجموعات الكونفدرالية يوم الأحد المقبل على أن يبدأ الفريق مشوارهم يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر بخوضه لأولى مبارياته.

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