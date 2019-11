صاحب الـ18 عاماً يُسجل أسرع هدفين في تاريخ دوري أبطال أوروبا!

اقحم البرازيلي رودريغو غوس نجم ريال مدريد نفسه في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 3 أهداف في لقاء الفوز على غلطة سراي التركي أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ4 من دور المجموعات.

حيث حقق الجناح رودريغو رقماً قياسياً بعدما استطاع تسجيل أسرع هدفين بتاريخ البطولة الأوروبية، عقب استغراقه زمناً قياسياً قدره 6 دقائق و14 ثانية فقط.

ويعتبر رودريغو أصغر هداف برازيلي على الإطلاق في تاريخ المسابقة القارية.

كما يمتلك ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والهداف التاريخي للمسابقة القارية، الذي يملك هدفاً وحيداً مع فريقه بالموسم الحالي حتى الآن.

هذا ويواصل البرازيلي تألقه في موسمه الأول مع ريال مدريد إذ أصبح في جعبته 5 أهداف وتمريرة حاسمة في 6 مباريات.

