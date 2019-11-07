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التايب بين أساطير أفريقيا في مواجهة أساطير العالم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك أسطورة كرة القدم الليبية طارق التايب، في مباراة ودية جمعت قدامى أساطير الكرة الأفريقية مع قدامى أساطير العالم في مدينة العيون المغربية.

وجاءت المباراة ضمن الاحتفالية التي نظمتها المغرب تخليدا للذكرى 44 لانطلاق المسيرة الخضراء وضمت قائمة اللاعبين المشاركين أسماء لامعة بالإضافة للتايب مثل لويس فيغو وبيبيتو وريفالدو وكافو فابيان بارتيز وميشيل سيلجادو وخافيير سافيولا وروجيه ميلا وصامويل إيتو وزبير بية ونورالدين نيبت وأحمد بهجة وصلاح الدين بصير والحاج ضيوف ومحمد بوتريكة ووائل جمعة.

وكان الفن المصري حاضرا أيضا متجسدا في الممثل محمد رمضان، وقد انتهت المباراة بفوز منتخب أساطير أفريقيا على نظيره منتخب أساطير العالم، بهدف نظيف سجله صامويل إيتو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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