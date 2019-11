مانشستر سيتي الإنجليزي يُعاني في مواجهة أتلانتا

وجد المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي نفسه مضطراً للاعتماد على المدافع كايل والكر كحارس مرمى في مواجهة أتلانتا ضمن الجولة 4 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث تعرض الحارس الأساسي للسيتي البرازيلي إيدرسون للإصابة في الشوط الأول، ليحل الحارس التشيلي كلاوديو برافو بديلا عنه إلا أنه تعرض للطرد.

وبسبب عدم وجود حارس مرمى آخر في قائمة الفريق، قام غوارديولا باستبدال رياض محرز بالمدافع كايل والكر.

هذا وارتدى والكر القفازات وشارك كحارس مرمى في الدقائق الأخيرة للمباراة، ونجح في التصدي لركلة حرة لأصحاب الأرض، إضافة إلى بعض الكرات العرضية، ليقود المباراة لبر الأمان.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، بعد أن افتتح رحيم سترلينغ التسجيل مبكراً، فيما عادل الكرواتي ماريو بازاليتيش النتيجة عبر كرة رأسية.

