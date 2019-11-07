بنغازي تحتضن بطولة المنطقة الشرقية للتنس

12 لاعبا أغلبهم من أندية النصر والأهلي بنغازي والتحدي تبادلوا الإرسالات وتنافسوا على الفوز في بطولة المنطقة الشرقية لكرة المضرب المؤهلة لبطولة ليبيا.

العنصر النسائي كان موجودا في طاقم تحكيم مباريات البطولة التي احتضنتها ملاعب التنس في المدينة الرياضية بنغازي تحت إشراف اللجنة الفنية لكرة المضرب في المنطقة الشرقية.

وفي نهاية البطولة تأهل 4 لاعبين للتصفيات النهائية وهم سفيان القلال ومحمد الرقيق وصالح الرقيق ومحمد العبيدي وسيتنافس هؤلاء اللاعبون الأربعة مع نظرائهم من المناطق الأخرى على حجز مقاعد لهم في المنتخب الوطني الذي سيمثل ليبيا في البطولات الخارجية.

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