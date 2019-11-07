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بنغازي تحتضن بطولة المنطقة الشرقية للتنس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

12 لاعبا أغلبهم من أندية النصر والأهلي بنغازي والتحدي تبادلوا الإرسالات وتنافسوا على الفوز في بطولة المنطقة الشرقية لكرة المضرب المؤهلة لبطولة ليبيا.

العنصر النسائي كان موجودا في طاقم تحكيم مباريات البطولة التي احتضنتها ملاعب التنس في المدينة الرياضية بنغازي تحت إشراف اللجنة الفنية لكرة المضرب في المنطقة الشرقية.

وفي نهاية البطولة تأهل 4 لاعبين للتصفيات النهائية وهم سفيان القلال ومحمد الرقيق وصالح الرقيق ومحمد العبيدي وسيتنافس هؤلاء اللاعبون الأربعة مع نظرائهم من المناطق الأخرى على حجز مقاعد لهم في المنتخب الوطني الذي سيمثل ليبيا في البطولات الخارجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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