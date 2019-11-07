أبطال أوروبا.. باريس يتأهل والريال يلحقه

البي اس جي يتخطى عتبة البروج باقتدار وريال مدريد يغرق قلعة سراي، هكذا كان عنوان مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فقد نجح باريس سان جيرمان في المرور إلى دور الستة عشر من التشامبيونزليغ بتقدير ممتاز حيث حصد اثنتي عشرة نقطة من أربع مباريات، كانت آخرها أمام كلوب بروج البلجيكي تحت أنظار الغائب الحاضر نيمار دا سيلفا، والتي انتهت بهدف نظيف لأمراء حديقة باريس جاء عن طريق القادم من الإنتر ماورو إيكاردي في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الأول للمباراة بعد تمويه من زميله الارجنتيني الآخر ديماريا .

الدقيقة الخامسة والسبعون كادت أن تشهد أول هدف في شباك البي اس جي التي ظلت هي الوحيدة نظيفة طوال المباريات الأربع في كل المجموعات على عكس شباك غلطة سراي التي تلقت ستة أهداف كاملة من ملك المسابقة الأبيض ريال مدريد الذي بدا واضحا على لاعبيه الرغبة في اللحاق بركب الباريسيين، حيث بدأوا بدك حصون قلعة سراي مبكرا بثنائية للبرازيلي اليافع رودريغو سيلفا في أول سبع دقائق من الشوط الأول للمباراة التي استغلها الملكي أفضل استغلال فبعدها بخمس دقائق فقط طالب توني كروس بركلة جزاء لم يمنحها له حكم الساحة فتكفل الفار بذلك، ليتقدم لها راموس ويضعها بدهاء في المرمى معلنا عن الهدف الثالث.

سداسية للريال كان لا بد من أن يوقع كريم بنزيما على إحداها، فكانت له الثنائية التي جاءت في الدقيقتين الخامسة والأربعين، والواحدة والثمانين، وقبل نهاية المباراة بقليل يعود رودريغو ليمضى على ثلاثيته والسداسية لفريقه ريال مدريد، الذي حافظ على وصافته للمجموعة برصيد سبع نقاط، فيما ظل غلطة سراي أخيرا بنقطة وحيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية