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الهوني يسجل ثاني أهدافه في الدوري التونسي 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تألق المحترف الليبي في الملاعب التونسية حمدو الهوني رفقة فريقه الترجي في مباراتهم أمام البنزرتي والمؤجلة من الجولة الثانية في الدوري التونسي لكرة القدم وانتهت بثلاثة أهداف لهدف لصالح البطل التونسي.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب المنزه تقدم الترجي في الدقيقة الثامنة والعشرين بينما عدل بوبكر تراوري النتيجة في الدقيقة الثانية والخمسين.

وعاد الخنيسي وسجل الهدف الثاني لمصلحة الترجي في الدقيقة الثامنة والستين قبل أن يختتم حمدو الهوني النتيجة في الدقيقة الثالثة والثمانين بالهدف الثالث لفريقه والثاني له هذا الموسم في الدوري، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة التي وصلت بالترجي الرياضي إلى صدارة الدوري بخمسة عشر نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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