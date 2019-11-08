الهوني يسجل ثاني أهدافه في الدوري التونسي 

تألق المحترف الليبي في الملاعب التونسية حمدو الهوني رفقة فريقه الترجي في مباراتهم أمام البنزرتي والمؤجلة من الجولة الثانية في الدوري التونسي لكرة القدم وانتهت بثلاثة أهداف لهدف لصالح البطل التونسي.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب المنزه تقدم الترجي في الدقيقة الثامنة والعشرين بينما عدل بوبكر تراوري النتيجة في الدقيقة الثانية والخمسين.

وعاد الخنيسي وسجل الهدف الثاني لمصلحة الترجي في الدقيقة الثامنة والستين قبل أن يختتم حمدو الهوني النتيجة في الدقيقة الثالثة والثمانين بالهدف الثالث لفريقه والثاني له هذا الموسم في الدوري، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة التي وصلت بالترجي الرياضي إلى صدارة الدوري بخمسة عشر نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية