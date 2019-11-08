الرجاء المغربي يعزز قائمته الأفريقية بسند الورفلي

أخبار ليبيا24– خاص

عزز نادي الرجاء البيضاوي المغربي قائمته الأفريقية، بالثنائي سند الورفلي، والكونغولي بين مالانجو.

وجاءت إضافة اللاعبان قبل بدء منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وراسلت إدارة النادي المغربي الاتحاد الأفريقي، وقدمت بيانات اللاعبين كاملة بعدما ضم الورفلي بعقد نهائي من نادي الاهلي طرابلس، بينما يمتلك تأشيرة مؤقتة من الفيفا تتيح إمكانية الاستفادة من خدمات مالانجو.

ويستهل الرجاء المغربي مباريات دور المجموعات يوم 29 نوفمبر الجاري، حين يلتقي الترجي التونسي على ملعبه محمد الخامس.

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