الهلال السعودي يواجه أوراوا اليباني بنهائي أبطال آسيا

تتجه يوم غد أنظار جمهور ومتابعي الكرة العربية والآسيوية إلى ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض حيث تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز الياباني.

وسيسعى الهلال لتسجيل أفضل نتيجة إيجابية على أرضه تساعده في مباراة الإياب التي من المقرر إقامتها بملعب سايتاما، من أجل الوصول للتتويج باللقب الغائب عنه منذ عام ألفين والذي حرمه منه نفس الفريق الياباني عام ألفين وسبعة عشر بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله في السعودية وفوز أوراوا في اليابان بهدف وحيد.

وكان الهلال قد تأهل إلى النهائي على حساب السد القطري بالرغم من الخسارة أمامه في مباراة الإياب التي أقيمت في الرياض بنتيجة 2 – 4 إلا أن الهلال استفاد كثيرا من الفوز في أرض السد 4-1 .

أما الفريق الياباني أوراوا فقد تأهل إلى النهائي،عقب فوزه 1-0 على مضيفه جوانجزو إيفرجراند الصيني، في إياب الدور نصف النهائي، كما فاز أيضا ذهابًا في اليابان، بنتيجة 2-0 ليقتنص عن جدارة بطاقة التأهل لنهائي المسابقة القارية.

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