اخبار الرياضة

اختتام بطولة المنطقة الشرقية لكرة المضرب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت مساء أمس الخميس بطولة المنطقة الشرقية في لعبة كرة المضرب لفئة الكبار والتي احتضنتها ملاعب التنس في المدينة الرياضية بنغازي على مدار 3 أيام .

وقال نائب رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي فرج الترهوني إن البطولة كانت بمشاركة أكثر من 12 رياضي في فئة الكبار .

واضاف الترهوني لـ”أخبار ليبيا24″ تعتبر هذه البطولة مؤهلة للتصفيات النهائية على مستوى ليبيا والتي ستقام في طرابلس خلال الفترة المقبلة .

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن اللاعبين المتأهلين عن المنطقة الشرقية هم سفيان القلال ومحمد الرقيق و صالح الرقيق و محمد العبيدي.

وأشار الترهوني إلى أنه سيتم من خلال التصفيات النهائية اختيار 4 لاعبين سيمثلون ليبيا في المحافل القارية .

وكانت تصفيات المنطقة الشرقية قد نظمت تحت إشراف الاتحاد الفرعي لكرة المضرب المنطقة الشرقية بنغازي .

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اخبار ليبيا 24

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