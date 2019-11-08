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إشبيلية يتصدر مجموعته في اليوروباليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل إشبيلية تصدره لمجموعته واكتساحه لمنافسيه عقب فوزه على حساب دوديلانج اللوكسمبورغي بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول برباعية نظيفة لصالح الضيف الأندلسي حيث جاءت الأهداف بواسطة مؤنس ديور في الدقيقة الثامنة عشرة والمغربي الإسباني منير الحدادي هدفين في الدقيقتين السابعة والعشرين والثالثة والثلاثين بينما عاد مؤنس ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والثلاثين.

في الشوط الثاني في الدقيقة السابعة والستين تحديدا أضاف الحدادي الهدف الخامس الذي أكد فوز إشبيلية بينما قلص الفريق الضيف النتيجة في الدقيقتين التاسعة والستين والدقيقة الثمانين بواسطة دانييل سيناني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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