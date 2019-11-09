لأول مرة في ليبيا بطولة لأقوى رجل

أخبار ليبيا24- خاص

تستعد مدينة طبرق لاحتضان بطولة أقوى رجل في المدينة في فكرة تقام لأول مرة بعد اقتراحها من قبل الشخصية الرياضية رافع علي آدم.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة امبارك خميس عمران رئيس اتحاد السباحة في المدينة وفرج البدين مدرب منتخب ليبيا للملاكمة إضافة إلى كلا من أسامة المكحشة و حميد بكار بومقبل رئيس اتحاد الدراجات النارية.

وتقام البطولة على أرضية نادي المختار طبرق على مدار يومي الجمعة والسبت القادمين وبرعاية المؤسسة الليبية للدراسات و للبحوث والتنمية.

وستكون المشاركة في البطولة مفتوحة للجميع وسيتحصل صاحب الترتيب الأول على رحلة عمرة إلى بيت الله الحرام.

وستشهد المنافسات مشاركة ما يقرب 25 رياضي وستقام يوم الإثنين القادم ندوة للشرح العملي والتطبيقي لمراحل البطولة حيث تنقسم إلى عدة مراحل منها جر السيارات ورفع الأحمال والركض بها بزمن معين إضافة إلى رفع إطارات الشاحنات وغيرها من المهام الشاقة للمتنافسين.

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