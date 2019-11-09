التحاق ثلاثة لاعبين محترفين بمعسكر المنتخب الليبي بتونس

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الجمعة، التحاق عدد من اللاعبين المحترفين بمعسكر المنتخب الوطني الأول للعبة بتونس، استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأوضح الاتحاد، أن هؤلاء اللاعبين هم: ثنائي فريق اتحاد طنجة المغربي صالح الطاهر وزكريا الهريش، إضافة إلى المحترف في صفوف فريق الرفاع البحريني محمد صولة.

وبدأ منتخبنا الوطني الأربعاء الماضي معسكره التدريبي المغلق في مدينة سوسة التونسية بقيادة المدرب التونسي الشهير فوزي البنزرتي، بمشاركة اللاعبين محليين، وسيتوالى وصول بقية اللاعبين المحترفين خلال الأيام المقبلة.

وأشار الاتحاد الليبي لكرة القدم، إلى أن الجهاز الفني والإداري قرر أن يكون معسكر المنتخب مغلقا وبعيدا عن وسائل الإعلام للتركيز والتفرغ للتدريبات اليومية وخاصة مع قرب موعد مباراة افتتاح الجولة الأولى المنتخب التونسي.

وسيلتقي منتخبنا الوطني في افتتاح التصفيات الإفريقية، نظيره التونسي يوم الجمعة المقبلة على أرضية ملعب رادس بتونس العاصمة، بقيادة طاقم تحكيم مصري، وفي التاسع عشر من الشهر الجاري سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني بملعب المنستير في تونس.

وسيلعب منتخب فرسان المتوسط في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخب تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، للمنافسة على بطاقتي ترشح إلى نهائيات الكاف بالكاميرون.

يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة القدم قد مع المدرب التونسي فوزى البنزرتي في 24 أكتوبر الماضي، خلفا للمدرب المحلي جلال الدامجة، لقيادة منتخبنا الوطني الأول خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم، بعقد يمتد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

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