بالفيديو.. محكمة بريطانية تنتقم لـ«أوزيل» بعد أن تعرض للضرب في لندن!

أصدرت محكمة هارو كراون حكماً بالسجن 10 سنوات على الشخص الذي أقدم على محاولة فاشلة للسطو على ثنائي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مسعود أوزيل وسيد كولاشيناتس، في يوليو الماضي بلندن.

حيث قضت المحكمة بسجن آشلي سميث البالغ 30 عاماً عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل تقريباً 255 ألف دولار من ثنائي أرسنال.

هذا ويُنتظر صدور حكم بشأن جوردان نورثاوفر البالغ 26 عاماً الشريك في الجريمة والذي أقر بتورطه في الهجوم.

من جهته وصف القاضي إيان بورني مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له سجل جنائي ومعروف لدى الشرطة.

